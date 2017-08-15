Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık