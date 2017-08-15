Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık