Bugün hava nasıl olacak? (9 Nisan 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Antalya ve körfezinde kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetlice (30-60km/sa) eseceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bitlis çevrlerinde akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden; vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde hafif don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile İstanbul ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 13

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE, 16

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL, 13

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 18

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 11

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 18

Parçalı bulutlu

IZMIR, 20

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA, 11

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya civarlarında sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANTALYA, 20

Parçalı bulutlu

BURDUR, 18

Parçalı bulutlu

MERSİN, 19

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile öğle saatlerinde Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin hafif yağmurlu olması bekleniyor.

ANKARA, 10

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKISEHIR, 9

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

KONYA, 13

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS, 9

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

BOLU, 7

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde kar yağışlı

KARABÜK, 8

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU, 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK, 9

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

ARTVİN, 9

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜMÜŞHANE, 8

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN, 10

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON, 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren doğusunun yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Genellikle karla karışık yagmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olacak yağışların, Hakkari, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur Bitlis çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM, 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

HAKKARİ, 8

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar kağışlı

MALATYA, 13

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

TUNCELİ, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN, 16

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR, 14

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP, 14

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı