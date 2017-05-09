Bugün hava nasıl olacak? 9 Mayıs 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Trabzon, Rize ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-60 Km/sa) şeklinde, yarın (Salı) ise Marmara'nın güneyi, Ege bölge geneli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz' de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA, 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 23
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ, 28
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ, 20
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 29
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 26
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 24
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA, 29
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 19
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE, 29
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS, 24
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU, 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 23
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 23
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile ilk saatlerde Trazon ve Rize çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon çevresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ARTVİN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT, 28
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 22
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BİNGÖL, 23
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 17
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN, 20
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 26
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN, 23
Parçalı ve çok bulutlu
Sİİ
RT, 25
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 30
Parçalı ve çok bulutlu