Bugün hava nasıl olacak? 9 Ağustos 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda ve İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
BURSA, 36
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE, 36
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 32
Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ, 35
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 35
Parçalı bulutlu
İZMİR, 38
Az bulutlu
MANİSA, 39
Parçalı bulutlu
MUĞLA, 37
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 37
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY, 35
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA, 37
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 38
Az bulutlu
ÇANKIRI, 38
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 35
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 36
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 31
Parçalı bulutlu
BOLU, 32
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 34
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK, 29
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 37
Parçalı ve az bulutlu
RİZE, 31
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 30
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 30
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 40
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 32
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 34
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK, 39
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 44
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 42
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 42
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 42
Az bulutlu ve açık