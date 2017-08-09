Bugün hava nasıl olacak? 9 Ağustos 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda ve İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

BURSA, 36



Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE, 36

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 32



Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ, 35

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 35

Parçalı bulutlu

İZMİR, 38



Az bulutlu

MANİSA, 39

Parçalı bulutlu

MUĞLA, 37

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 37

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA, 33



Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY, 35

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA, 37

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 38



Az bulutlu

ÇANKIRI, 38

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 35

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 36

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 31

Parçalı bulutlu

BOLU, 32

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 34

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK, 29

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 37

Parçalı ve az bulutlu

RİZE, 31

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 30

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 30

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 40

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 32

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 34

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK, 39

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 44

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 42

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 42

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 42

Az bulutlu ve açık