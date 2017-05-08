Bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bingöl, Muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi v.s. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA, 28
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE, 25
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 24
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 23
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 22
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 26
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA, 26
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Adana çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA, 27
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 23
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ISPARTA, 20
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 26
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARAMAN, 24
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU, 24
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 27
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA, 30
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 20
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARDAHAN, 17
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 23
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 25
Parçalı bulutlu
MARDİN, 22
Parçalı bulutlu
SİİRT, 23
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA, 30
Parçalı bulutlu