Bugün hava nasıl olacak? (8 Ekim 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre ; Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Bursa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın kuzey kesimleri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Km/sa) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ve Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-70 Km/sa), İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ; Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Km/sa) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz ve Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-70 Km/sa, İç Anadolu'nun doğusunda ise Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetlice esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca zehirlenmeleri vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

UŞAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevreleri ikle Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın kuzey ilçeleri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; yarın (pazar) bölgenin iç ve doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; yarın (pazar) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık