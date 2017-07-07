Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri, Samsun, Sinop, Kırklareli, Zonguldak ile Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA, 30
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 33
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 30
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 31
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 29
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 35
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 37
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 37
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 42
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY, 33
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 32
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 30
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 30
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 29
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 25
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bugün Sinop, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu ve Düzce'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 26
Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
BOLU, 25
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 27
Parçalı bulutlu, bugün kıyı ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25
Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Samsun çevrelerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 29
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 27
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
TRABZON, 25
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda bugün güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 34
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞIRNAK, 35
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BATMAN, 40
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 36
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 37
Az bulutlu ve açık