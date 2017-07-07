Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri, Samsun, Sinop, Kırklareli, Zonguldak ile Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA, 30



Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 33

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 30



Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 31

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 29

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 35



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 35

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 37

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 37

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 42



Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY, 33

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 32

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 30



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 30

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 29

Az bulutlu ve açık

SİVAS, 25

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bugün Sinop, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu ve Düzce'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 26

Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

BOLU, 25

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 27

Parçalı bulutlu, bugün kıyı ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 25

Parçalı bulutlu, bugün yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Samsun çevrelerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 29

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 22

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 27

Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

TRABZON, 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda bugün güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 34

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞIRNAK, 35

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BATMAN, 40

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 39

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 36

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 37

Az bulutlu ve açık