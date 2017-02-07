Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer pus ve sis hadisesi, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

BURSA, 18



Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE, 13

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL, 14



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 13

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in güneybatı kesimleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 10

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR,16

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA, 16

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ADANA, 17

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 16



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY, 16

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 13

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 11



Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI, 9

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN, 10

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 9

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 13

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 18

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 14

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 18

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA, 15

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 10

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 19

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 18

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 5

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM, 2

Parçalı çok bulutlu

HAKKARİ, 3

Parçalı bulutlu

KARS, -3

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 5

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 11

Parçalı bulutlu

KİLİS, 13

Parçalı bulutlu

SİİRT, 7

Parçalı bulutlu