Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan 2017

Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yer yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 17
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELİ, 14
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 16
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 16
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay ile öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ilçeleri, Burdur ve Isparta, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinde İl geneli hafif olmak üzere sağanak yağışlı
BURDUR, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 18
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA, 19
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS, 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
KARABÜK, 16
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN, 20
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 13
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 8
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu
HAKKARİ, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MALATYA, 17
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
TUNCELİ, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 18
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 19
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 22
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı