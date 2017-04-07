Bugün hava nasıl olacak? 7 Nisan 2017

Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yer yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 17

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 15



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ, 14

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 16

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 20



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 16

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay ile öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı ilçeleri, Burdur ve Isparta, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 20



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinde İl geneli hafif olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR, 21

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 21

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 18



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 19

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS, 13

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 15

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

KARABÜK, 16

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU, 15

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, 20

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 13

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 8

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu

HAKKARİ, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MALATYA, 17

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

TUNCELİ, 15

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 18

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 19

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 22

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı