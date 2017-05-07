Bugün hava nasıl olacak? (7 Mayıs 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Çankırı ve Konya çevreleri, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ın kuzey ilçeleri ile Hatay, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Çankırı ve Konya çevreleri, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ın kuzey ilçeleri ile Hatay, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin doğusu ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin, yarın Kırıklareli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9, 25

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 10, 27

Parçalı bulutlu

ISTANBUL 12, 25

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI 12, 26

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 5, 21

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12, 26

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR 14, 26

Parçalı ve az bulutlu

MANISA 12, 29

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevreleri hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller yöresi ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16, 25

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16, 24

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15, 21

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6, 23

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya ve Çankırı çevreleri, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 8, 20

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

CANKIRI 8, 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9, 23

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARAMAN 7, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 5, 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 11, 22

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7, 18

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 11, 16

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13, 22

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU 11, 15

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11, 14

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 12, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN 4, 17

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ 9, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 5, 15

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Batman, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 11, 21

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 14, 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT 12, 20

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 14, 26

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı