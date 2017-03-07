Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi ile gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BALIKESİR, 20

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak yağışlı

BURSA, 22



Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL, 18



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ, 23

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile zamanla İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 17

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ, 19

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR, 19



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla il geneli sağanak yağışlı

UŞAK, 16

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA, 23

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 20



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR, 16

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 20

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 16



Az bulutlu ve açık

KAYSERİ, 15

Az bulutlu ve açık

KONYA, 16

Az bulutlu ve açık

SİVAS, 12

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU, 18

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 23

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 22

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 17

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ARTVİN, 16

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 17

Az bulutlu ve açık

TOKAT, 18

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 20

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ, 16

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 6

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ, 9

Az bulutlu ve açık

KARS, 3

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR, 18

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 18

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 19

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 16

Az bulutlu ve açık