Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi ile gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BALIKESİR, 20
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak yağışlı
BURSA, 22
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL, 18
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ, 23
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile zamanla İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 17
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ, 19
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR, 19
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla il geneli sağanak yağışlı
UŞAK, 16
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA, 23
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 20
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR, 16
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 20
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA, 16
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ, 15
Az bulutlu ve açık
KONYA, 16
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 12
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU, 18
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 23
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 22
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 17
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ARTVİN, 16
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 17
Az bulutlu ve açık
TOKAT, 18
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 20
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ, 16
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 6
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ, 9
Az bulutlu ve açık
KARS, 3
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR, 18
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 18
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 19
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 16
Az bulutlu ve açık