Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim 2017

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken Trakya ile Batı Akdeniz'de 4 ila 6 derece azalacak.

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/metrekare), Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden (40-70 km/s), akşam saatlerinden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden (30-50km/s) kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca zehirlenmeleri vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile zamanla bölgenin batısı ve İstanbul, Çanakkale, Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın güneyli yönlerden (40-70 km/sa), akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden (30-50 km/s) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR, 29

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURSA, 28



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 26



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası, zamanla il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 19

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 20

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR, 26



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

UŞAK, 21

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA, 31

Az bulutlu

ANTALYA, 24



Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY, 31

Az bulutlu

MERSİN, 29

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 24

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 22

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT, 21

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 24

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 26

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK, 28

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 23

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 29

Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN, 28

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 33

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 27

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 19

Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ, 25

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 19

Az bulutlu ve açık

KARS, 18

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 27

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 27

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 29

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 26

Az bulutlu ve açık