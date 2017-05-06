Bugün hava nasıl olacak? 6 Mayıs 2017

Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ile Kütahya, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam Balıkesir'in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa'nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevreleri ile yarın (Cumartesi) Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu), Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Bursa'nın doğu ve Bilecik'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve lokal dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS VE PUS UYARISI: Karadeniz'de bulunan ve kıyı kesimler boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutu, ilk saatlerde Bursa, Bilecik çevreleri, gece saatlerinde Trakya, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 12, 22



Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 13, 23

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13, 20



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13, 21

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu,ilk saatlerde İç Ege, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9, 21

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12, 26

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15, 25



Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 14, 28

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanaraş çevreleri, gece saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16, 27

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18, 22



Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler İç kesimleri, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15, 24

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8, 24

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler Isparta çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,ilk saatler Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11, 21



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8, 22

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10, 19

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARAMAN 11, 22

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler iç kesimleri, gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 8, 18

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 11, 20

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7, 20

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12, 16

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10, 25

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 10, 15

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10, 16

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11, 17

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 4, 18

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ 9, 23

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 4, 16

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5, 16

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler kuzey kesimleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10, 21

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 12, 20

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11, 22

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13, 26

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı