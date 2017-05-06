Bugün hava nasıl olacak? 6 Mayıs 2017

Ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ile Kütahya, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam Balıkesir'in doğu (Susurluk, Dursunbey, Kepsut), Bursa'nın güney ve batı (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keleş) çevreleri ile yarın (Cumartesi) Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu), Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Bursa'nın doğu ve Bilecik'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve lokal dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SİS VE PUS UYARISI: Karadeniz'de bulunan ve kıyı kesimler boyunca uzanan mevcut sis örtüsünün, gece saatlerine kadar Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman yoğunluğunu artırarak etkili olması beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutu, ilk saatlerde Bursa, Bilecik çevreleri, gece saatlerinde Trakya, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin güneydoğu kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 12, 22
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 13, 23
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13, 20
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13, 21
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu,ilk saatlerde İç Ege, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9, 21
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12, 26
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15, 25
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 14, 28
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanaraş çevreleri, gece saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16, 27
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18, 22
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler İç kesimleri, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15, 24
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8, 24
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler Isparta çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu,ilk saatler Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 11, 21
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 8, 22
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10, 19
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARAMAN 11, 22
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler iç kesimleri, gece saatlerinde bölgenin batısı ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 8, 18
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 11, 20
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 7, 20
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 12, 16
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10, 25
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 10, 15
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10, 16
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11, 17
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 4, 18
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ 9, 23
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 4, 16
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5, 16
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler kuzey kesimleri ile yarın (Cumartesi) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10, 21
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 12, 20
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11, 22
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13, 26
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı