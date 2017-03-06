Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA, 24
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EDİRNE, 20
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL, 18
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ, 19
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 15
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR, 19
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA, 20
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA, 17
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 21
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 20
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 17
Az bulutlu ve açık
HATAY, 21
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA, 16
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 16
Az bulutlu ve açık
KARAMAN, 13
Az bulutlu ve açık
KONYA, 17
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 18
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 23
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 22
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 18
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA, 19
Az bulutlu ve açık
ORDU, 15
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 17
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 15
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ, 17
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 6
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ, 9
Az bulutlu ve açık
KARS, 3
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 3, 18
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4, 19
Az bulutlu ve açık
KİLİS 4, 18
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4, 16
Az bulutlu ve açık