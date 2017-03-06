Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA, 24



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EDİRNE, 20

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL, 18



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ, 19

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 15

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 19



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA, 20

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA, 17

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 21

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 20



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 17

Az bulutlu ve açık

HATAY, 21

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA, 16



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 16

Az bulutlu ve açık

KARAMAN, 13

Az bulutlu ve açık

KONYA, 17

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 18

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 23

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 22

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 18

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA, 19

Az bulutlu ve açık

ORDU, 15

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 17

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 15

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ, 17

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 6

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ, 9

Az bulutlu ve açık

KARS, 3

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3, 18

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4, 19

Az bulutlu ve açık

KİLİS 4, 18

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4, 16

Az bulutlu ve açık