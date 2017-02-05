Bugün hava nasıl olacak? (5 Şubat 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

BURSA, 19

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 14

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ISTANBUL, 13

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ, 16

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR, 9

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ, 13

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

IZMIR, 15

Çok bulutlu, il genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLA, 11

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA, 15

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 16

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ, 9

Parçalı ve çok bulutlu

OSMANİYE, 16

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA, 8

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

KARAMAN, 6

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 5

Parçalı ve çok bulutlu

NİĞDE, 6

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU, 6

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri bu sabah ve gece karla karışık yağmurlu

DÜZCE, 12

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP, 13

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK, 14

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Amasya çevrelerinde yağmur, Tokat çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu olacağı tamin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ARTVİN, 7

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE, 11

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 15

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 12

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 2

Parçalı bulutlu

ERZURUM, -4

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, -5

Parçalı bulutlu

ŞIRNAK, 4

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR, 0

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 9

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS, 11

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 10

Parçalı ve az bulutlu