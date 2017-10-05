Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 24

Az bulutlu

BURSA, 23



Az bulutlu

İSTANBUL, 23



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 25

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 26



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 26

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 22

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 29



Az bulutlu ve açık

HATAY, 30

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 30

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 21



Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 21

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 19

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT, 17

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 19

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 21

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 21

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 19

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 22

Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN, 21

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 22

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 21

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI, 15

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ, 23

Az bulutlu

ERZURUM, 15

Parçalı bulutlu

KARS, 13

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 25

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 26

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 27

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 25

Az bulutlu ve açık