Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 24
Az bulutlu
BURSA, 23
Az bulutlu
İSTANBUL, 23
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 25
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 19
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 26
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 26
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 22
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 31
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 29
Az bulutlu ve açık
HATAY, 30
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 30
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 21
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 21
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 19
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT, 17
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 19
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 21
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 21
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 19
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 22
Parçalı ve az bulutlu
GİRESUN, 21
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 22
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 21
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 15
Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ, 23
Az bulutlu
ERZURUM, 15
Parçalı bulutlu
KARS, 13
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 25
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 26
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 27
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 25
Az bulutlu ve açık