Bugün hava nasıl olacak? 5 Ağustos 2017

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Adana, Mersin, Kayseri, Yozgat, Çorum, Bilecik, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA, 35



Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE, 40

Az bulutlu

İSTANBUL, 35



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli

KIRKLARELİ, 38

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 28

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR, 36



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 35

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 32

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Adana ve Mersin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 36

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 30



Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY, 32

Parçalı bulutlu

ISPARTA, 26

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Kayseri ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 32



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 34

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 30

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 28

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BARTIN, 32

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BOLU, 30

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 33

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 28

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 35

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN, 30

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 31

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON, 29

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 33

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 34

Az bulutlu ve açık

KARS, 32

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 39

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 35

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 36

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 39

Az bulutlu ve açık