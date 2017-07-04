Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Kütahya çevreleri ile Giresun, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Sinop'un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Güney Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Sinop'un batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA, 26



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 27



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA, 27

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ, 28

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorlu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 31

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR, 31



Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

MANİSA, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

UŞAK, 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 32

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 36

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY, 34

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 33



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 26

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ, 38

Az bulutlu ve açık

KONYA, 37

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu ve bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Sinop'un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 27

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK, 31

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 27

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çorum çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA, 38

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

ÇORUM, 36

Az bulutlu ve açık, yarın (Salı) zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 29

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON, 31

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 34

Az bulutlu ve açık

KARS, 34

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 42

Az bulutlu ve açık

VAN, 31

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 43

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 40

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 42

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 44

Az bulutlu ve açık