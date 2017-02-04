Bugün hava nasıl olacak? 4 Şubat 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Göller yöresi, Antalya'nın batı çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçeleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'de önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyıları ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA, 17
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE, 15
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL, 13
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ, 16
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 5
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 14
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 8
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu, (Cumartesi) Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Göller yöresinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA, 15
Az bulutlu
ANTALYA, 16
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY, 14
Az bulutlu
ISPARTA, 7
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) akşiam saatlerinden itibaren güneyi, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.
ANKARA, 6
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 5
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 5
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS, -2
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmur iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU, 9
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE, 11
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU, 5
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK, 14
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AMASYA, 11
Az bulutlu ve açık
ORDU, 13
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 13
Az bulutlu
TRABZON, 11
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ, 3
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, -4
Az bulutlu ve açık
KARS, -4
Az bulutlu ve açık
VAN, 0
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 10
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 0
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 11
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 5
Az bulutlu ve açık