Bugün hava nasıl olacak? 4 Şubat 2017

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Göller yöresi, Antalya'nın batı çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçeleri ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'de önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyıları ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA, 17



Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE, 15

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL, 13



Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 16

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 5

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 14



Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 8

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı yer yer çok bulutlu, (Cumartesi) Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Göller yöresinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA, 15

Az bulutlu

ANTALYA, 16



Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY, 14

Az bulutlu

ISPARTA, 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az zamanla çok bulutlu, bugün (Cumartesi) akşiam saatlerinden itibaren güneyi, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.

ANKARA, 6



Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 5

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 5

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS, -2

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmur iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU, 9

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE, 11

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU, 5

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde kar erimeleri ile doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA, 11

Az bulutlu ve açık

ORDU, 13

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 13

Az bulutlu

TRABZON, 11

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ, 3

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, -4

Az bulutlu ve açık

KARS, -4

Az bulutlu ve açık

VAN, 0

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 10

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 0

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 11

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 5

Az bulutlu ve açık