Bugün hava nasıl olacak? 4 Mayıs 2017

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BİLECİK, 26
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu
BURSA, 25
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu
EDİRNE, 30
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 24
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 24
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 27
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KÜTAHYA, 26
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 27
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 25
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA, 24
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 25
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 25
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 26
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN, 24
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT, 18
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU, 24
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU, 24
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİNOP, 17
Parçalı çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK, 17
Parçalı çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN, 20
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU, 23
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 20
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
TRABZON, 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 21
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM, 15
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ, 17
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 20
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 22
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN, 20
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA, 25
Parçalı ve çok bulutlu