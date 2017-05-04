Bugün hava nasıl olacak? 4 Mayıs 2017

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BİLECİK, 26

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu

BURSA, 25



Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu

EDİRNE, 30

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 24



Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 24

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ, 27

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 28



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KÜTAHYA, 26

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 25



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA, 24

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 25

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 25



Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 26

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN, 24

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT, 18

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU, 24

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU, 24

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİNOP, 17

Parçalı çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK, 17

Parçalı çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, 20

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU, 23

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 20

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 15

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ, 21

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM, 15

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ, 17

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 20

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 22

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN, 20

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA, 25

Parçalı ve çok bulutlu