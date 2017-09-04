Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile gece kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, akşam saatlerine kadar iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, gece doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 35
Az bulutlu ve açık, gece parçalı bulutlu
BURSA, 34
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE, 29
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 31
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 30
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 33
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 37
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 34
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 33
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 35
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 36
Az bulutlu ve açık
HATAY, 35
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 34
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 35
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 34
Az bulutlu ve açık
NİĞDE, 31
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, gece batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 32
Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE, 33
Az bulutlu ve açık, gece parçalı yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
KARABÜK, 35
Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK, 28
Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 35
Az bulutlu
SAMSUN, 28
Az bulutlu
TRABZON, 26
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 36
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 30
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 31
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 36
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 40
Az bulutlu ve açık