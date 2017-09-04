Bugün hava nasıl olacak? 4 Eylül 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile gece kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevreleri ile Sakarya'nın güneyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, akşam saatlerine kadar iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, gece doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 35

Az bulutlu ve açık, gece parçalı bulutlu

BURSA, 34

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE, 29

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 31

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 30



Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 33

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 37

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 34



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 33

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 35



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 36

Az bulutlu ve açık

HATAY, 35

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 34



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 35

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 34

Az bulutlu ve açık

NİĞDE, 31

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, gece batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 32

Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE, 33

Az bulutlu ve açık, gece parçalı yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

KARABÜK, 35

Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK, 28

Az bulutlu ve açık, gece parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 35

Az bulutlu

SAMSUN, 28

Az bulutlu

TRABZON, 26

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 36

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 31

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 36

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 39

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 40

Az bulutlu ve açık