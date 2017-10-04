Bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

AYDIN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

GİRESUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

ELAZIĞ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu