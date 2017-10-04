Bugün hava nasıl olacak? 4 Ekim 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
GİRESUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
ELAZIĞ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu