Bugün hava nasıl olacak?

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde artacağı fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, gece saatlerinde Trakya kesimi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda hafif don olayı, sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

SAKARYA °C, 17°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 13°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde hafif don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, sabah saatlerinde doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı bekleniyor.

ORDU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer doğusu çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğleden sonra batısı parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu