Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 16
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BURSA, 16
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL, 17
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAKARYA, 15
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 14
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
IZMIR, 18
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA, 18
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK, 13
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Bölgenin iç kesimleri ile zamanla kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA, 25
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY, 23
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
ISPARTA, 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA, 12
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 14
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ, 20
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA, 16
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU, 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE, 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP, 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 14
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORDU, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 23
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batsısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 16
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
IĞDIR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN, 15
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SIIRT, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 20
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı