Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 16

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BURSA, 16

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL, 17

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAKARYA, 15

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 14

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

IZMIR, 18

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA, 18

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK, 13

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Bölgenin iç kesimleri ile zamanla kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA, 25

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ISPARTA, 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA, 12

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 14

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA, 16

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORDU, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 21

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 23

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batsısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM, 11

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

IĞDIR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN, 15

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı