Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARAMAN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARABÜK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
ŞIRNAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık