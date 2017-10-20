Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARAMAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARABÜK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu

ŞIRNAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık