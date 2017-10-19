Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Balıkesir, Bandırma, Sakarya ve Düzce gece saatlerinde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞIRNAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık