Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusu ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu
KARAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
IĞDIR °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞIRNAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu