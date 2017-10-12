Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusu ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu

IZMIR °C, 25°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Göller Bölgesi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde puslu

KARAMAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli

KARABÜK °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sisli

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

IĞDIR °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞIRNAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu