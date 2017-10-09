Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normallerinin altında seyredecek.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile sabah saatlerinde Konya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORDU °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
TUNCELİ °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı