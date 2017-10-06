Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 27
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA, 29
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL, 24
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 26
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 23
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
IZMIR, 27
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANISA, 29
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
UŞAK, 23
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 31
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 29
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY, 30
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 29
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 22
Az bulutlu ve açık
CANKIRI, 23
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 25
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT, 19
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 22
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 25
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 26
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 23
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Kıyıların parçalı bulutlu, iç kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 25
Az bulutlu ve açık
GİRESUN, 24
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 26
Parçalı bulutlu
TRABZON, 23
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI, 18
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ, 25
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 17
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 16
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 27
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 27
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 29
Az bulutlu ve açık
SIIRT, 26
Az bulutlu ve açık