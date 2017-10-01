Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey, iç ve batı kesimlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir.
UYARILAR
Yağışların; Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yalova çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA, 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL, 19
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Anadolu yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KOCAELİ, 19
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHISAR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 22
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA, 30
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY, 26
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
CANKIRI, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU, 17
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE, 19
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP, 21
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 19
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir.
AMASYA, 24
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT, 24
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON, 21
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars,Iğdır ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 26
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 19
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 19
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN, 21
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 29
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR, 29
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 26
Parçalı bulutlu
SIIRT, 29
Parçalı ve az bulutlu