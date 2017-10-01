Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey, iç ve batı kesimlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir.

UYARILAR

Yağışların; Yalova, Bolu, Zonguldak, Düzce, Kütahya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yalova çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale’nin doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 19

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Anadolu yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ, 19

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHISAR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ, 22

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 30

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 26

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

CANKIRI, 22

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 17

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenmektedir.

AMASYA, 24

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT, 24

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars,Iğdır ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 26

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 19

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 19

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN, 21

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 29

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR, 29

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 26

Parçalı bulutlu

SIIRT, 29

Parçalı ve az bulutlu