Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AYDIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BURDUR °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 28°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu