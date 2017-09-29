Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AYDIN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 28°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu