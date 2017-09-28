Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya çevreleri, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Az bulutlu

MANISA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 28°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık