Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya çevreleri, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 32°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 27°C
Az bulutlu
MANISA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 28°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık