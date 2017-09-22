Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İstanbul, Tekirdağ ile Balıkesir'in kuzey çevreleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar mevkii) ile gece Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğleden sonra Giresun, akşam saatlerinden sonra Rize ile Trabzon'un doğu ilçeleri ve Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

Yağışların ; sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğleden sonra Giresun, akşam saatlerinden sonra Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR, 25

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA, 24

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 23

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ, 24

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 23

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 27

Az bulutlu

İZMİR, 25

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 26

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 33

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 35

Az bulutlu ve açık

HATAY, 30

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 25

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 24

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 25

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 24

Parçalı bulutlu

KARAMAN, 27

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 22

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 32

Parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GİRESUN, 26

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

SAMSUN, 26

Parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON, 27

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra doğusu ile Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 34

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 27

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 30

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 28

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 35

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 31

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 35

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 34

Az bulutlu ve açık