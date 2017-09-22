Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İstanbul, Tekirdağ ile Balıkesir'in kuzey çevreleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar mevkii) ile gece Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğleden sonra Giresun, akşam saatlerinden sonra Rize ile Trabzon'un doğu ilçeleri ve Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
Yağışların ; sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğleden sonra Giresun, akşam saatlerinden sonra Rize, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR, 25
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA, 24
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 23
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ, 24
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 23
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 27
Az bulutlu
İZMİR, 25
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 26
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 33
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 35
Az bulutlu ve açık
HATAY, 30
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 25
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 24
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI, 25
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 24
Parçalı bulutlu
KARAMAN, 27
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU, 19
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 18
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 20
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 32
Parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GİRESUN, 26
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
SAMSUN, 26
Parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TRABZON, 27
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra doğusu ile Beşikdüzü çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 34
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 27
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ, 30
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 28
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 35
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 31
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 35
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 34
Az bulutlu ve açık