Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
KARAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 34°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TUNCELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık