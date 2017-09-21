Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

KARAMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 34°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık