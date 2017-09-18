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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler: hava durumu, hava sıcaklığı, meteoroloji
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