Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık