Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde mevzi sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık