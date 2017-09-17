Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, Artvin çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık