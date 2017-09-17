Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batı çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, Artvin çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık