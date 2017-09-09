Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklığı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık