Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
IĞDIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık