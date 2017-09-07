Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( sel, heyelan, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 30
Parçalı ve az bulutlu
BURSA, 29
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 27
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 30
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 26
Az bulutlu ve açık
AYDIN, 34
Az bulutlu ve açık
IZMIR, 30
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 25
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 28
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 33
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 25
Az bulutlu
ESKİŞEHİR, 25
Az bulutlu
KAYSERİ, 24
Az bulutlu
SİVAS, 23
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçmesi bekleniyor.
BARTIN, 26
Az bulutlu
BOLU, 22
Az bulutlu
KASTAMONU, 22
Az bulutlu
ZONGULDAK, 25
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor.
ARTVİN, 18
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN, 25
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT, 24
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 23
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 29
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 18
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR, 33
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK, 30
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 33
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR, 34
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 31
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 31
Az bulutlu ve açık