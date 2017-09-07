Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( sel, heyelan, su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 30

Parçalı ve az bulutlu

BURSA, 29

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 27

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 30

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 26

Az bulutlu ve açık

AYDIN, 34

Az bulutlu ve açık

IZMIR, 30

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 25

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 33

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 28

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 33

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 25

Az bulutlu

ESKİŞEHİR, 25

Az bulutlu

KAYSERİ, 24

Az bulutlu

SİVAS, 23

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçmesi bekleniyor.

BARTIN, 26

Az bulutlu

BOLU, 22

Az bulutlu

KASTAMONU, 22

Az bulutlu

ZONGULDAK, 25

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor.

ARTVİN, 18

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 25

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 24

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 23

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 29

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 18

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR, 33

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK, 30

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 33

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR, 34

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 31

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 31

Az bulutlu ve açık