Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık