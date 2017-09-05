Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık