Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARAMAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

NİĞDE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu

ORDU °C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık