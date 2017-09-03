Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARAMAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NİĞDE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu
ORDU °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık