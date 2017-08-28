Bugün hava nasıl olacak?

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve Hatay'ın kuzey kıyı (Dörtyol, Erzin) ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık