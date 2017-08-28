Bugün hava nasıl olacak?

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve Hatay'ın kuzey kıyı (Dörtyol, Erzin) ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık