Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kütahya, Manisa, Çankırı, İzmir, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Sakarya, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden sonra doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer Şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu olması bekleniyor. öğle saatlerinde Kütahya, Manisa ve İzmir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Karabük çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık