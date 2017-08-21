Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu, bugün (Pazartesi)sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Güney ve iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) İç Ege ve Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğleden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısı ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
BURDUR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Konya çevrelerinin bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çorum, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin ile zamanla kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık