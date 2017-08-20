Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile İzmir'in doğu ilçeleri, Isparta ve Balıkesir'in güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla’nın Fethiye ile Antalya’nın Kaş ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın Fethiye ile Antalya’nın Kaş ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını ve yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 31

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE, 32

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL, 32

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 32

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Aydın, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHISAR, 30

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AYDIN, 34

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR, 33

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA, 34

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısı ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın Kaş ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 35

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 30

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kaş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR, 32

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 34

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 33

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI, 33

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 31

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS, 33

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE, 31

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 32

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 28

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 27

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 33

Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE, 34

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 29

Parçalı bulutlu

TRABZON, 28

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 38

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS, 28

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA, 39

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 38

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR, 37

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 37

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 37

Az bulutlu ve açık