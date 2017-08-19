Bugün hava nasıl olacak?

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, güneyi ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın iç kesimleri ile Aydın'ın güneydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AYDIN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güneydoğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batısı ile zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinin, akşam ilk saatlerde Isparta ve Burdur il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve doğu ilçeleri ile akşam ilk saatlerde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla Sinop dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevreleri Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık