Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 34

Parçalı ve az bulutlu

BURSA, 33

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL, 33

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA, 34

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 35

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 39

Az bulutlu ve açık

IZMIR, 37

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 35

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 32

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 37

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE, 34

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 35

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 35

Az bulutlu ve açık

KIRŞEHİR, 35

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 33

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 32

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 35

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU, 34

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 28

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT, 34

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 36

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 30

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 30

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL, 34

Az bulutlu ve açık

ELAZIĞ, 38

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 32

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ, 37

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 38

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR, 38

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 36

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 38

Az bulutlu ve açık