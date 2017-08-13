Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 34
Parçalı ve az bulutlu
BURSA, 33
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL, 33
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA, 34
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 35
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 39
Az bulutlu ve açık
IZMIR, 37
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 35
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 37
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE, 34
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 35
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 35
Az bulutlu ve açık
KIRŞEHİR, 35
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR, 33
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 32
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 35
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU, 34
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 28
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Orta Karadeniz'in az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT, 34
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 36
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 30
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 30
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL, 34
Az bulutlu ve açık
ELAZIĞ, 38
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 32
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELİ, 37
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 38
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR, 38
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 36
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 38
Az bulutlu ve açık