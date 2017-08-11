Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, K. Maraş'ın Andırın, Osmaniye, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA, 34

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE, 34

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL, 33

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELI, 36

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR, 36

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 38

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay'ın Dörtyol ve Erzin, K. Maraş'ın Andırın ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 33

Az bulutlu ve açık

HATAY, 32

Parçalı ve az bulutlu, Erzin ve Dörtyol ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA, 36

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 35

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

CANKIRI, 36

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA, 35

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU, 30

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 32

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 29

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyı ve doğu kesimlerinin yere yer parçalı ve çok bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 36

Az bulutlu ve açık

RİZE, 31

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 31

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 30

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 41

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 33

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 30

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞIRNAK, 37

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 37

Az bulutlu ve açık

SIIRT, 40

Az bulutlu ve açık