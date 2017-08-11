Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, K. Maraş'ın Andırın, Osmaniye, Hatay'ın Erzin ve Dörtyol ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA, 34
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE, 34
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL, 33
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELI, 36
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
IZMIR, 36
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 38
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay'ın Dörtyol ve Erzin, K. Maraş'ın Andırın ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık
HATAY, 32
Parçalı ve az bulutlu, Erzin ve Dörtyol ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA, 36
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 35
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
CANKIRI, 36
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA, 35
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 30
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU, 30
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 32
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 29
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı ve doğu kesimlerinin yere yer parçalı ve çok bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 36
Az bulutlu ve açık
RİZE, 31
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 31
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 30
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 41
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 33
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 30
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞIRNAK, 37
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 37
Az bulutlu ve açık
SIIRT, 40
Az bulutlu ve açık