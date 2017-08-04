Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun batı, kuzeydoğu ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Bilecik, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Bolu, Çorum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İzmir'in iç kesimleri, Karabük'ün güney, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile Hatay'ın kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Toroslar mevkii, Konya, Karaman, Osmaniye çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış ve bulutlanma ile birlikte iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

GÜNEY VE BATI BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE BEKLENEN YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT: 04.08.2017 Cuma öğleden sonra güney, iç ve batı bölgelerde beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Toroslar mevkii, Konya, Karaman, Osmaniye çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Hatay'ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, kıyı kesimi dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Isparta, Burdur, Osmaniye, Toroslar mevkii, Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Hatay'ın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Sivas dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğlede saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece satlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

NİĞDE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece satlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük'ün güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı doğusu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık