Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile iç kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın güneydoğusu, Kütahya'nın güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Toroslar mevkii, Eskişehir'in güneyi ile Konya il merkezi ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Batı bölgelerin iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış ve bulutlanma ile birlikte 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Bugün (03.08.2017 Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı bölgelerin iç kesimlerinde beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın güneydoğusu, Kütahya'nın güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Toroslar mevkii, Eskişehir'in güneyi ile Konya il merkezi ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı(kısa sürede metrekareye 10-40 kg) tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA, 33

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 37

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL, 32

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI, 34

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, bugün(Perşembe) İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın güneydoğusu, Kütahya'nın güneyi, Muğla'nın iç kesimleri ve Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR, 32

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ, 36

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bugün (Perşembe) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR, 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA, 36

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) Göller yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın güneybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe)Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 36

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 32

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 32

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA, 33

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir, Konya ve Ankara'nın güney ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) Konya il merkezi ve batı ilçeleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 35

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 31

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra ve akşam saatlerinde il merkezi ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE, 32

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

BOLU, 29

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 29

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 27

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 37

Az bulutlu

SAMSUN, 30

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 35

Az bulutlu

TRABZON, 27

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 40

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 33

Parçalı bulutlu

HAKKARİ, 34

Parçalı bulutlu

KARS, 32

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR, 41

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 37

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 36

Az bulutlu ve açık

SIIRT, 41

Az bulutlu ve açık